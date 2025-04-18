Köşk'te şehitleri anma ve saygı etkinliği düzenlendi

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi ile birlikte 6 Eylül 1922 Namazgahında 'Şehitlerimizi Anma ve Saygı Etkinliği' düzenlendi.

Köşk İmam Hatip Anadolu Lisesi'nin 'ÇEDES' projesi kapsamında ve 'Köşk'ün Efeleri Ecdadın İzinde, Şehitlerimizi Yanında' sloganıyla hazırladığı 'Şehitlerimizi Anma ve Saygı Etkinliği' ilk olarak toplu fotoğraf çekimiyle başladı ardından Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Başaran'ın ön bilgi sunumuyla devam etti.

Sunum ardından Kadir İlbasan adlı öğrenci Kur'an-ı Kerim okudu. Daha sonra Betül Çiftçi adlı öğrenci de Mehmet Akif Ersoy'un 'Birlik Şiiri'ni okudu. Daha sonra tüm aziz şehitlerimizin ruhuna dua edildi ve hep birlikte amin denildi.

Program sonrası Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, "Bugün burada Köşk İmam Hatip Anadolu Lisemizin hazırladığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında güzel ve anlamlı bir etkinlik düzenledik. Lisemizin projesi olan 'Köşk'ün Efeleri Ecdadın İzinde, Şehitlerimizi Yanında' etkinliklerinden birine katıldık. Köşk ilçemizin kurtuluşu 6 Eylül 1922'dir. Burası da şehitlerimizin anısına yapılmış bir namazgahtır. Burada öğrencilerimiz ile bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ve dualarımızla birlikte Milli ve manevi değerlerimizin önemine değinen bir ders yaptık. Birlikte ilçemizde akademik başarılarının artırılması ve böyle güzel programların devamı için bizler elimizden geleni yapacağız" dedi. - AYDIN