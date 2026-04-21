Köşk'te okul güvenliği için güç birliği toplantısı yapıldı

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul güvenliğini artırmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, güvenli eğitim ortamlarının önemi ve okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi vurgulandı.

Okul güvenliği toplantısına Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş, okul müdürleri ve okul yöneticileri katıldı. Gerçekleştirilen okul güvenliği toplantısında Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş, son dönemde yaşanan üzücü olaylara değinerek eğitim ortamlarının her türlü riskten arındırılmasının öncelikli sorumluluk olduğunu vurguladı. Okul müdürlerinin süreci titizlikle yönetmesi gerektiğini ifade eden Sarıbaş, öğretmenlerin moral ve motivasyonunun güçlü tutulmasının eğitim kalitesine doğrudan katkı sağladığını belirtti.

Velilerin bilinçli ve velilerle sürekli iletişim halinde olmasının önemine dikkat çeken Sarıbaş, okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi ile öğrencilerin daha güvenli ortamlarda eğitim alacağını dile getirdi.

Ayrıca emniyet, jandarma, sağlık ve yerel yönetimler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin artırılmasının gerekliliğini vurgulayarak, ortak sorumluluk bilinciyle hareket edildiğinde okullarda güvenliğin en üst seviyeye çıkarılacağını ifade etti.

Toplantı, katılım sağlayan okul yöneticileri ile yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı

Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim için çember daralıyor
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li bir belediye başkanı daha görevinden uzaklaştırıldı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı

Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim 'Yılın hekimi' ödülünü almış

Kutsal mesleğe leke düşürdü! 2017'de aldığı ödüle bakın
El Salvador'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı

Ülke tarihi davaya kilitlendi! Binlerce cinayet, on binlerce suç...
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti

Bir insan babasına bunu nasıl yapar? Böyle evlat olmaz olsun

Çocuk parkında akılalmaz görüntü: Herkesin gözü önünde öldürdüğü kediyi pişirmeye çalıştı!

Herkesin gözü önünde öldürdüğü kediyi pişirmeye çalıştı!
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim 'Yılın hekimi' ödülünü almış

Kutsal mesleğe leke düşürdü! 2017'de aldığı ödüle bakın
Zincir markette satılan muzların görüntüsü müşterileri hayrete düşürdü

3 harfli zincir markette satılan muzlar hayrete düşürdü
Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi

Hürmüz'de gerginlik zirvede! ABD ablukası bir kez daha delindi