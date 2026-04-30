Köşk'te Kut'ül Amare Zaferi anıldı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü, Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen programla kutlandı.

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, vatan uğruna can veren kahramanlarımız için gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilaveti, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Günün anlam ve önemini belirten programda, Kut'ül Amare'nin sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda Türk milletinin imkansızlıklar içinde dahi emperyalizme karşı kazandığı büyük bir azim örneği olduğu vurgulandı.

Programın en dikkat çeken bölümü ise öğrencilerin aylar süren hazırlık sonrası sahnelediği oratoryo oldu. Öğretmenlerin koordinasyonunda sahne alan öğrencilerin performansı, izleyicilerden büyük alkış topladı.

Etkinliğin sonunda, bu anlamlı günün hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere, okul idaresi tarafından hazırlanan Başarı Belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda gerçekleştirilen programa; İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş, Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kemal Başaran, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
