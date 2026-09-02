Köşk'te küçükbaş hayvanlara kimlik çalışması

Aydın'ın Köşk ilçesinde küçükbaş hayvanların kulak küpesi takılarak kimliklendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personeli tarafından ilçe genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında küçükbaş hayvanlara kulak küpesi takılıyor. Küpeleme işleminin ardından hayvanlar kayıt altına alınarak kimliklendiriliyor. Kimliklendirme işlemleri sayesinde küçükbaş hayvanların kayıtları ve hareketleri takip edilebiliyor. Uygulama aynı zamanda hayvan sağlığı ve gıda güvenliği açısından da önem taşıyor. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde küçükbaş hayvanların kulak küpesi takılarak kimliklendirilmesi çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı