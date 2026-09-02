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Köşk'te küçükbaş hayvanlara kimlik çalışması

Köşk'te küçükbaş hayvanlara kimlik çalışması
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Aydın'ın Köşk ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından küçükbaş hayvanlar kulak küpesi takılarak kimliklendiriliyor. Bu sayede hayvanların kayıtları ve hareketleri takip edilerek hayvan sağlığı ve gıda güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde küçükbaş hayvanların kulak küpesi takılarak kimliklendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personeli tarafından ilçe genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında küçükbaş hayvanlara kulak küpesi takılıyor. Küpeleme işleminin ardından hayvanlar kayıt altına alınarak kimliklendiriliyor. Kimliklendirme işlemleri sayesinde küçükbaş hayvanların kayıtları ve hareketleri takip edilebiliyor. Uygulama aynı zamanda hayvan sağlığı ve gıda güvenliği açısından da önem taşıyor. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde küçükbaş hayvanların kulak küpesi takılarak kimliklendirilmesi çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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