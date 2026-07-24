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Köşk'te Küçükbaş Hayvanlar İçin Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları Sürüyor

Köşk'te Küçükbaş Hayvanlar İçin Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları Sürüyor
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Aydın'ın Köşk ilçesinde aşırı sıcaklara rağmen küçükbaş hayvanların aşılanması, küpelenmesi ve kayıt altına alınması çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığı ve hareketlerinin takibi için belirlenen program çerçevesinde sahadaki faaliyetlerini sürdürürken, yetiştiricilere de destek çağrısında bulunuldu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde küçükbaş hayvanların aşılama, küpeleme ve kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalar, aşırı sıcak hava şartlarına rağmen program dahilinde aralıksız devam ediyor.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi'nde görev yapan veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikeri personeli tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki küçükbaş hayvanlar aşılanırken, küpeleme ve kimliklendirme işlemleri de gerçekleştiriliyor. Hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvan hareketlerinin takip edilmesi ve hayvancılıkta kayıt sisteminin güncel tutulması amacıyla sürdürülen çalışmalarda ekipler, sıcak hava şartlarına rağmen sahadaki mesailerini aksatmadan sürdürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığı ve refahının korunması amacıyla aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma faaliyetlerinin belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirterek, yetiştiricilerin de çalışmalara gerekli desteği vermelerinin önem taşıdığına dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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