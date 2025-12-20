Haberler

Köşk'te köklü kestane fidanları üreticilere dağıtıldı

Güncelleme:
Aydın'ın Köşk ilçesinde "Bitkisel Üretimin Korunması ve Çeşitliliğin Artırılması Projesi" kapsamında Cumayanı, Ketenyeri ve Menteşeler mahallelerinde üreticilere köklü kestane fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Bitkisel Üretimin Korunması ve Çeşitliliğin Artırılması Projesi" kapsamında, Köşk ilçesinde kestane fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde sahada görev alan ekipler tarafından Cumayanı, Ketenyeri ve Menteşeler mahallelerinde üreticilere köklü kestane fidanları ulaştırıldı. Yapılan destekle hem bitkisel üretimin korunması hem de ürün çeşitliliğinin artırılması hedeflenirken Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretime katkı sunan projeye verdikleri destek ve öncülük dolayısıyla Aydın Valisi Yakup Canbolat'a teşekkür etti. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada ayrıca dağıtımı yapılan fidanların üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
