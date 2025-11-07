Haberler

Köşk'te Cuma Buluşmaları ile Üreticilere Eğitim Verildi

Güncelleme:
Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Cuma Buluşmaları kapsamında üreticilere şap hastalığı ve zeytin zararlıları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim toplantıları, üç farklı mahallede gerçekleştirildi.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Cuma Buluşmaları kapsamında üreticilerle bir araya gelerek şap hastalığından zeytin zararlılarına kadar birçok konuda bilgilendirme yaptı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında çiftçi eğitim toplantıları Baklaköy, Kızılcayer ve Ketenyeri mahallelerinde gerçekleştirildi. Toplantılarda üreticilere şap hastalığı, 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, 2025 Genel Tarım Sayımı ile zeytin hastalık ve zararlıları konularında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu. Katılımcılarla karşılaşılan güçlükler, çözüm önerileri ve tarımsal verimliliği artırmaya yönelik tavsiyeler üzerine karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

Üreticilerin katılımı ve ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirten Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölge tarımının gelişmesi adına bu tür eğitim ve bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini bildirdi. Yapılan açıklamada "Bu hafta Cuma Buluşmaları kapsamında çiftçi eğitim toplantılarımızı ilçemiz Baklaköy, Kızılcayer ve Ketenyeri mahallelerimizde gerçekleştirdik. Karşılaşılan güçlükler, sıkıntılar ve tavsiyeleri ile ilgili çözümler için bilgi alışverişinde bulunuldu. Katılım ve misafirperverliklerinden dolayı mahalle muhtarlarımıza ve değerli üreticilerimize teşekkür eder bereketli bol kazançlar dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 455.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
