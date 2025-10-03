Köşk Lisesi'nden Dünya Yaşlılar Günü'ne Anlamlı Etkinlik

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve 2025 Aile Yılı kapsamında anlamlı bir etkinlikle yaşlıların saç bakımlarını yaptı.

Okul Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri Umurlu Güneş Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinde huzurevi sakinlerine sevgi dolu dokunuşlar yaptı. Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Okul yönetimi ve öğrenciler birlikteliğinde düzenlenen etkinlikte, Umurlu Güneş Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek yaşlıları ve engelli bireyler ile güzel ve unutulmaz bir gün geçirdi.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada "Gerçekleştirilen ziyarette öğrencilerimiz, huzurevi sakinlerinin saç bakımlarını yaparak hem mesleki becerilerini sergilediler hem de yaşlılarımızın mutluluğuna ortak oldular. Etkinlik, genç nesillerin yaşlılar değeri ve saygıyı göstermesi açısından büyük anlam taşıdı. Program sonunda huzurevi sakinleri öğrencilerimizin ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, öğretmen ve öğrencilerimiz de böylesine anlamlı bir günde yaşlılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Bu etkinlik, kuşaklar arası sevgi, saygı ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri oldu" ifadelerine yer verdi. - AYDIN