Köseli Mahallesi'nde İftar Geleneği: İmece Usulü İftar Yapılıyor
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Köseli Mahallesi'nde, evlerde iftar yapılmıyor. Muhtar Recep Yıldız ve azaları, caminin toplantı salonunda imece usulü iftar verme kararı aldı. Her akşam farklı menülerle 100 kişi buluşurken, yaşlılara evlerine de yemek gönderiliyor.
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Köseli Mahallesi'nde evlerde iftar yapılmıyor, caminin toplantı salonunda imece usulü iftar veriliyor.
Köseli Mahallesi Muhtarı Recep Yıldız ve azaları, mahallerinde bulunan hanelerde ayrı olarak iftar yemeği yerine imece usulü iftar yapma kararı aldı. Konu hakkında bilgi veren Köseli Mahallesi Muhtarı Recep Yıldız, "Azalarımla aldığım karara göre Köseli Mahallesi'nde artık evlerde iftar yemeği yapılmıyor. Evler yerine imece usulü yapılarak cami toplantı salonunda iftar yemeği veriyoruz. Yemeği özel tuttuğumuz aşçımız, aldığımız malzemelerden yapıyor. Her akşam ayrı bir menü hazırlanıyor. 100 kişi toplantı salonunda, 25 kişi de yaşlı olduğu için evlerine gönderdiğimiz yemeklerle orucunu açmaktadır. Bu akşamki iftar yemeğimizin onur konuğu Bafra İlçe Müftümüz İbrahim Şahin oldu" dedi. - SAMSUN