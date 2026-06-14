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İl Müdürü İlhan, koruyucu aile çocuğunun heyecanına ortak oldu

İl Müdürü İlhan, koruyucu aile çocuğunun heyecanına ortak oldu
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, koruyucu aile hizmetinden yararlanan bir çocuğun anaokulundaki yıl sonu gösterisini izleyerek hediyeler verdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, koruyucu aile çocuğunun heyecanına ortak oldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile Şube Müdürü Elif Özel, koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuğun eğitim gördüğü anaokulunda düzenlenen yıl sonu gösterisini izledi. Programda minik öğrencilerin sahnelediği gösteriler ilgiyle takip edilirken, İl Müdürü İlhan etkinlik sonunda çocuğu tebrik ederek hediye takdim etti ve başarılarının devamını diledi. Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın mutluluğu ve gelişimi bizim en önemli önceliğimizdir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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