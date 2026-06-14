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Pakistan'da şiddetli yağış nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da şiddetli yağış nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
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Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle çatı ve duvar çökmeleri sonucu 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yetkililer sel riskine karşı uyarı yaptı.

PAKİSTAN'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Bannu, Shangla ve Mansehra kentlerinde yağışların yol açtığı çatı ve duvar çökmeleri sonucunda 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. İl Afet Yönetim Kurumu (PDMA), değişken hava şartları nedeniyle artan sel riskine karşı uyarıda bulundu. Swat, Upper Dir, Kohistan, Buner ile diğer ilçe ve bölgeler için alarm yayımlatan PDMA, vatandaşlardan nehirlerden ve derelerden uzak durmalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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