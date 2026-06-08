Haberler

İl Müdürü İlhan, koruyucu aile çocuğunun heyecanına ortak oldu

İl Müdürü İlhan, koruyucu aile çocuğunun heyecanına ortak oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, koruyucu aile hizmetinden yararlanan bir çocuğun anaokulundaki yıl sonu gösterisini izleyerek hediyeler verdi ve başarılar diledi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, koruyucu aile çocuğunun heyecanına ortak oldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile Şube Müdürü Elif Özel, koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuğun eğitim gördüğü anaokulunda düzenlenen yıl sonu gösterisini izledi. Programda minik öğrencilerin sahnelediği gösteriler ilgiyle takip edilirken, İl Müdürü İlhan etkinlik sonunda çocuğu tebrik ederek hediye takdim etti ve başarılarının devamını diledi. Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın mutluluğu ve gelişimi bizim en önemli önceliğimizdir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Aziz Yıldırım'a tebrik

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım için paylaşım yaptı
Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu

Filyos Çayı'na düşen CHP'li başkan yardımcısından acı haber geldi
Gram altında 10 bin lira için tarih verildi

Gram altında 10 bin lira için tarih verildi
Hakkari'de 4 çocuk annesi evinin bodrumunda ölü bulundu

4 çocuk annesi evinin bodrum katında korkunç halde bulundu
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7,8'lik deprem yıktı geçti! 3 ülke için tsunami alarmı verildi
Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış
Oturduğu yerden 8 asgari ücret kazanıyor

Oturduğu yerden 8 asgari ücret kazanıyor