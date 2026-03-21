Miniklerden büyüklere bayramda en anlamlı hediye

Manisa'da koruma ve bakım altındaki çocuklar, Ramazan Bayramı vesilesiyle yalnız yaşayan 88 yaşındaki Aysel teyzeyi ziyaret ederek bayram coşkusunu paylaştı. Çocukların ziyareti, Aysel teyze için duygusal anlar yaşattı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş, beraberinde koruma ve bakım altındaki çocuklarla birlikte evinde tek başına yaşayan yaşlılara bayram ziyaretinde bulundu.

Ziyaretler kapsamında evinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Aysel teyze de ziyaret edildi. Aysel teyzenin elini öperek bayramını kutlayan çocuklar, hem bayram sevincini paylaştı hem de yaşlı kadına yalnız olmadığını hissettirdi.

Gerçekleştirilen ziyarette Aysel teyze ile yakından ilgilenilerek hal ve hatırı soruldu, çocuklarla birlikte samimi bir sohbet gerçekleştirildi.

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş, ziyaretin önemine değinerek, "Koruma altındaki çocuklarımızla birlikte evinde tek başına yaşayan Aysel teyzemizi ziyaret ederek yalnız olmadığını gösterirken, çocuklarımıza da nesiller arası sevgi ve paylaşımın en güzel örneklerinden birini yaşatmış olduk. Ziyarette Aysel teyzemizin hal ve hatırını sorduk, çocuklarımızla birlikte kendisiyle samimi bir sohbet gerçekleştirdik." dedi.

Bayram ziyaretleri sırasında çocukların gösterdiği sevgi ve ilgi Aysel teyzeyi duygulandırırken, ziyaret bayramın en anlamlı anlarından biri oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
