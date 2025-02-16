Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, AK Parti'de değişim kulisleri hareketlendi

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti kulisleri iyiden iyiye hareketlendi
Hurda yasası çıkacak diye kapış kapış satıldı, evdeki hesap çarşıya uymadı

Yasa çıkacak diye kapış kapış satıldı, açıklama hayalleri suya düşürdü
Emekli banka banka promosyon kovalıyor! Rakam 25 bin lirayı buldu

Milyonlarca emekli banka banka geziyor! Rakam 25 bin TL'ye kadar çıktı
Meteoroloji yeni haritayı paylaştı, İstanbul'a lapa lapa kar geliyor

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Bu kez gerçekten kuvvetli geliyor

Koruma Altındaki Çocuklar Umre Ziyaretine Gidiyor

Koruma Altındaki Çocuklar Umre Ziyaretine Gidiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'daki İÇES bünyesindeki çocuklar, TDV Erzurum Kadın Kolları öncülüğünde kutsal topraklara doğru yola çıkıyor. Müftü Dr. Rüstem Can, gençlere destek sözü verdi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı, İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü (İÇES) bünyesindeki koruma altında bulunan çocuklar, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Erzurum Kadın Kolları öncülüğünde "Umre" ziyareti kapsamında kutsal topraklara hareket edecekler.

Düzenlenen programda konuşan Müftü Dr. Rüstem Can, "Diyanet İşleri Başkanlığımız öncülüğünde, İl Müftülüğü olarak her zaman siz değerli gençlerimizin destekçisi olacağız. Rabbim çıkacağınız bu kutsal yolculukta yardımcınız olsun. Umreniz şimdiden kabul olsun." dedi.

Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan ise, umrenin faziletine yönelik bilgilendirme yaparak, umrelerinin mebrur olması temennisinde bulundu. Program kapsamında İl Müftülüğü Uzman Vaizi Müseffa Akbulut ve ADRB Vaizi Nuran Bayrak tarafından, umreye gidecek gençler için umreye hazırlık ve bilgilendirme sunumu yapıldı. Müftülük Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz da katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi
img

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
img

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaklaştırma kararı biter bitmez eski eşini sokak ortasında bıçakladı

Uzaklaştırma kararı biter bitmez eski eşini sokak ortasında bıçakladı
Kayyum protestolarında skandal anlar! İsrail lehine slogan attı

Kayyumu protesto etmek için sokağa inenlerden skandal slogan
Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ortalık fena karıştı

Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ülke resmen ikiye bölündü
Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi

Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi
Trafikte makas atan magandalara yeni yaptırımlar yolda

Trafikte bunu yapanlar şimdi yandı! Yeni yaptırımlar geliyor
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.