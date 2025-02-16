Koruma Altındaki Çocuklar Umre Ziyaretine Gidiyor

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı, İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü (İÇES) bünyesindeki koruma altında bulunan çocuklar, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Erzurum Kadın Kolları öncülüğünde "Umre" ziyareti kapsamında kutsal topraklara hareket edecekler.

Düzenlenen programda konuşan Müftü Dr. Rüstem Can, "Diyanet İşleri Başkanlığımız öncülüğünde, İl Müftülüğü olarak her zaman siz değerli gençlerimizin destekçisi olacağız. Rabbim çıkacağınız bu kutsal yolculukta yardımcınız olsun. Umreniz şimdiden kabul olsun." dedi.

Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan ise, umrenin faziletine yönelik bilgilendirme yaparak, umrelerinin mebrur olması temennisinde bulundu. Program kapsamında İl Müftülüğü Uzman Vaizi Müseffa Akbulut ve ADRB Vaizi Nuran Bayrak tarafından, umreye gidecek gençler için umreye hazırlık ve bilgilendirme sunumu yapıldı. Müftülük Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz da katıldı. - ERZURUM