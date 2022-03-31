Koruma altında bulunan çocuklardan sergi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Çocuk Evleri Sitesinde korunma ve bakım altında bulunan çocukların el emeği ürünleri sergilendi.

Adıyaman Çocuk Evleri Sitesinin düzenlediği sergi açılışına, Adıyaman Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, çocuk evleri site yetkilileri, çocuklar ile vatandaşlar katıldı.

Dört gün boyunca Adıyaman AVM'de sürecek olan sergi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Çocuk evleri sitesinde kalan çocukları tebrik ederek başarılar dileyen Vali Yardımcısı İhsan Maskar, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın akademik gelişimlerinin desteklenirken aynı zamanda sosyal ve kültürel aktivitelerde aktif rol almalarının sağlanması kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkilemektedir.

Çocuklarımızın el emeği eserlerini sergiledikleri bu ürünlerin sanatsal bir ustalıkla oluşturmalarını görmek hepimize mutluluk vermektedir. Bu hususta Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, çocuklarımızı hiçbir alandan yoksun bırakmayıp ailelerinin eksikliklerini hissettirmeden sevgi ve şefkat içerisinde yeteneklerinin ortaya çıkarılarak sosyal ve kültürel aktivite platformları oluşturmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Müdür Fehmi Çelik ise, ailelerinden çeşitli nedenlerle ayrılan çocukların yaşadıkları duygusal semptomatik yoksunluğu, aile sevgisi ve şefkatini en üst düzeyde sağlayarak ortadan kaldırma gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Müdür Çelik, "Aynı şekilde çocuklarımızın kişisel gelişimlerine olumlu yönde nüfus eden başarıya ulaşma, toplumsal hayat içerisinde aktif rol alma, ifade becerilerinin güçlendirilmesi ve kendini gerçekleştiren bir birey haline getirme metadolojisi ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

Yeteneklerini gösterecekleri platformları oluşturarak belirttiğim metadolojik yapıların güçlendirilmesi sayesinde geleceğimiz olan çocuklarımızın kişilik gelişimlerinde önemli rol oynuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel