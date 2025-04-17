Koruma Altına Alınan İki Sevimli Yavru Boz Ayı: Bulut ve Yağmur

" Karabük'te orman işçileri ve Bingöl'de bir çoban tarafından bulunan iki yavru boz ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı. Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen Bulut ve Yağmur isimli sevimli yavru ayılar, güvenli yuvalarında sağlıkla büyüyor. Yaşadıkları keyifli anlar ise çevresine mutluluk saçıyor.

"Karabük'ün Yenice ilçesinde 20 Mart'ta orman işçileri tarafından bitkin halde bulunan 1,5 aylık yavru boz ayı, hızla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirildi. İlk müdahalenin ardından Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen yavru ayıya 'Bulut' adı verildi. Burada yapılan kontrollerde 2 kilo 720 gram ağırlığında olduğu tespit edilen Bulut, özel beslenme programına alındı.

Benzer şekilde, Bingöl'de 12 Nisan'da bir çoban tarafından bulunan dişi yavru boz ayı da koruma altına alındı. Yapılan incelemede 1,5 aylık olduğu belirlenen yavru ayı, rehabilitasyon merkezine nakledildi ve 'Yağmur' adı verildi. Yağmur'un ise 4 kilo 200 gram ağırlığında olduğu tespit edildi. İki yavru ayı, merkezde titizlikle sağlık kontrollerinden geçiriliyor ve beslenme uzmanları tarafından hazırlanan özel diyetle büyütülüyor."

Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ayı barınağı 73 ayıya ev sahipliği yapıyor. Her gün sağlık kontrolleri ve kilo ölçümleri yapılan yavru ayılar günde 6 kez laktozsuz süt, bal, haşlanmış yumurta, krema ve multivitamin takviyesiyle besleniyor. Bulut ve Yağmur isimli sevimli yavru ayılar, güvenli yuvalarında sağlıkla büyüyor. Yaşadıkları keyifli anları izlemek ise başta çalışanlar olmak üzere onları gören herkese mutluluk veriyor. - BURSA