Korgeneral Tuncay Altuğ'dan Erzincan Muharip Gaziler Derneği'ne Ziyaret

3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, Erzincan Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında Dernek Başkanı Sabri Taş ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Korgeneral Altuğ, gazilerle bir süre sohbet etti.

Erzincan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, Komutan Altuğ'un ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Komutanımıza derneğimizi ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Ziyarette, gazilerin hatıraları ve vatan için verdikleri fedakarlıklar üzerine samimi sohbetler gerçekleştirildi. - ERZİNCAN