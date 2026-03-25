Körfez ülkelerine yeni füze ve İHA saldırıları

Güncelleme:
Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn, İran'ın gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı saldırıları sonucunda hedef olduklarını açıkladı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, bir balistik füze ve 20'den fazla İHA saldırısının önlendiğini belirtirken, Kuveyt ve Bahreyn'de de güvenlik önlemleri artırıldı.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca ülkenin doğusunu hedef alan en az 1 balistik füze ve 20'yi aşkın İHA saldırısının önlendiği bildirildi. Kuveyt ordusu ise, günün erken saatlerinde yapılan ve Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda yangına yol açan İHA saldırısının ardından, ülkenin bir kez daha düşman füzelerine ve İHA'larına hedef olduğunu duyurdu. Kuveyt hava savunma sistemlerinin düşman unsurları önlemek için devreye girdiği belirtildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı da, yeni saldırılar nedeniyle ülkenin birçok yerinde sirenlerin çaldığını açıklayarak, vatandaşlarına güvenli alanlara sığınma uyarısı yaptı. Son saldırılarda can kaybı ya da maddi hasar meydana gelip gelmediği konusunda detaylı bilgi verilmedi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
