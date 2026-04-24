Kore gazisi Temel Arslantaş hayatını kaybetti

Kore Gazisi Temel Arslantaş, 94 yaşında Silivri'de hayatını kaybetti.

Silivri'de hayata veda eden Kore Gazisi Temel Arslantaş için Tarihi Piri Mehmet Paşa Camii'nde bir tören düzenlendi. Törene ilçe protokolü, gaziler, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Arslantaş, öğleyin kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Öte yandan Kore Gazisi Temel Arslantaş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme dileği gerçek olmuş, çocukları yaklaşık 3 yıl önce; Temel dedeyi Ankara'ya götürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini sağlamıştı. - İSTANBUL

