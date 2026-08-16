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Kore Gazisi Abdulhadi Yeşilkaya'ya Büyükelçilikten Plaket

Kore Gazisi Abdulhadi Yeşilkaya'ya Büyükelçilikten Plaket
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İstanbul Büyükçekmece’de yaşayan 104 yaşındaki Kore Gazisi Abdulhadi Yeşilkaya’ya hasta yatağında Güney Kore Büyükelçiliği tarafından ziyarette bulunuldu.

İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan 104 yaşındaki Kore Gazisi Abdulhadi Yeşilkaya'ya hasta yatağında Güney Kore Büyükelçiliği tarafından ziyarette bulunuldu. Yeşilkaya'ya elçilik görevlileri tarafından plaket takdim edildi.

Kore Savaşı sırasında 1950 yılında savaşa katılan ilk Türk askerlerinden olan Abdulhadi Yeşilkaya, uzun süredir hastalıklarla mücade ediyor. Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi'nde çocuklarıyla ve torunlarıyla yaşayan Yeşilkaya'ya bu sabah Güney Kore Büyükelçiliği yetkilileri tarafından ziyarette bulunuldu. Büyükelçilik görevlileri, 104 yaşındaki gaziye teşekkür plaketi vererek iyi dileklerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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