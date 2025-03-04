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Köprücük Köyü'nde Yeni Camii ve Gençlik Merkezi Açıldı

Köprücük Köyü'nde Yeni Camii ve Gençlik Merkezi Açıldı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde, imam Davut Danış'ın öncülüğünde bir cami ve gençlik merkezi inşa edildi. Cami, yalnızca ibadet alanı değil, öğrencilere yönelik modern çalışma alanları da sunuyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyü imamı Davut Danış'ın öncülüğünde ve köy halkının desteğiyle 1,5 yıl gibi kısa bir sürede bir cami inşa edilirken, gençlerin eğitimi için de bir alan oluşturulması büyük takdir topladı.

Köprücük köyünde 1700 kişi kapasiteli yeni cami, ibadet ihtiyacının yanı sıra taziye yeri, cenaze yıkama alanı ve mutfak gibi birçok fonksiyonel alanı da içerisinde barındırıyor. Cami içerisinde, köydeki öğrencilerin 10 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine gitmek zorunda kalmamaları için modern bir çalışma alanı da oluşturuldu. "Gençlik Merkezi" adıyla kurulan bu alan, öğrencilerin ders çalışmaları ve meslek edindirme faaliyetleri için kullanılacak.

Açıklamalarda bulunan cami imamı Davut Danış, "Buraya geldiğimizde eski cami ihtiyaçlara cevap veremiyordu. Cemaatimizle birlikte büyük bir dayanışma örneği sergileyerek yeni bir cami inşa ettik. Sadece ibadet alanı düşünmedik, öğrencilerimizi de gözeterek modern bir etüt merkezi kurduk" dedi.

Caminin inşa sürecinde köylülerin büyük bir dayanışma gösterdiğini de vurgulayan Danış, "Kadınlar süt satarak, hayvanlarını satarak projeye destek verdi. Bu ortak çaba sayesinde cami inşası hızlı bir şekilde tamamlandı. Yüksekova Kaymakamı ve Hakkari Valisi Ali Çelik de projeye destek veren isimler arasında yer aldı. Cami içerisinde bulunan 'Gençlik Merkezi'nin demirbaşları valilik desteğiyle temin edildi. Valimiz Ali Çelik başta olmak üzere projeye destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu dayanışma, köy halkının birlik ve beraberliğinin en büyük kanıtıdır" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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