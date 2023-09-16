Köprübaşılı şehit dualarla anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Köprübaşılı Şehit İstihkam Uzman Çavuş Hikmet Güler'i, şehadetinin yıl dönümünde mevlit ve pilav hayrıyla andı. Anma programına Manisa Valisi Enver Ünlü de katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Manisalı şehitlerin anısını yaşatmak için başlatılan sosyal sorumluluk projesinde, Köprübaşılı şehit İstihkam Uzman Çavuş Hikmet Güler, memleketinde mevlit ve pilav hayrıyla anıldı.

Gazi Atatürk Meydanı'nda düzenlenen anma programına Manisa Valisi Enver Ünlü, Köprübaşı Kaymakamı Görkem Nalçacı, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Köprübaşı Belediye Başkan Vekili Recep Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Hamza Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Korucu, İlçe Müftüsü Ali Refik Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin, İlçe Emniyet Amiri Murat Namtepe, Orman İşletme Şefleri Erhan Öğüt ve Sezen Öğüt, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Oğul Köyü yakınlarında 2012 yılında askeri konvoyun geçişi sırasında teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlatılmasıyla şehit düşen Köprübaşılı kahraman Şehit İstihkam Uzman Çavuş Hikmet Güler'in ruhuna ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı yapıldı.

Programın sonunda şehidin ailesine Vali Enver Ünlü tarafından Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi. Vali Ünlü, şehitlerin anısını yaşatmak için yapılan hayrın önemine vurgu yaparak, emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - MANİSA