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Köpekten Kaçan Kedi, Elektrik Direğinde Mahsur Kaldı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, köpekten kaçan bir kedi elektrik direğinde mahsur kaldı. Vatandaşın merdiven yardımıyla kediyi kurtarma çabası cep telefonuyla kaydedildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde köpekten kaçarken elektrik direğinde mahsur kalan kedi, merdiven yardımıyla kurtarıldı.

İlçenin Bağacık Mahallesi'nde bir kedi, köpeğin kovalaması sonucu kaçarak elektrik direğine tırmandı. Direkte mahsur kalan kedinin yardımına Şeyhmus Güneş adlı vatandaş yetişti. Kendi imkanlarıyla merdiven getiren Güneş, 4 saatlik çalışmayla kedinin aşağı inmesini sağladı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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