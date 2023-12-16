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Köpek yüzünden silahlı çatışma çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Köpek yüzünden silahlı çatışma çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; Ş.B. ve U.K'nın ikamet ettiği Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak'taki 2 katlı eve giden Yakup Uygun ve U.A. (22), bahçede bulunan "Cane corso" cinsi köpeğin kendilerine havlaması sonucu taş atarak köpeği uzaklaştırmak istedi. Köpeğe taş atılmasına kızan Ş.B. ve U.K., evde bulunan tabanca ve av tüfeği ile Uygun ve U.A.'ya ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Yakup Uygun ve U.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Yakup Uygun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, bacağından yaralanan U.A.'nın tedavisi devam ediyor.

Olayın gerçekleştirildiği evde yakalanarak gözaltına alınan Ş.B. ve U.K. ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken, köpek Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından barınağa götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Edirne Keşan Haberler

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