Haberler

Hırsız köpek, çaldığı havluyu poğaça ile değişti

Hırsız köpek, çaldığı havluyu poğaça ile değişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'deki bir kuaför dükkanının önünde bulunan havluyu çalmak isteyen sokak köpeği, iş yeri sahibinin poğaça vermesiyle havluyu geri bıraktı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'de bir kuaför dükkanının önünde asılı bulunan havluyu çalarak uzaklaşmaya çalışan köpek, önce güvenlik kameralarına daha sonrada iş yeri sahibine yakalandı. Köpek çaldığı havluyu, poğaçayı alınca geri verdi.

Olay, Güzelyurt Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde bulunan bir kuaför dükkanının önünde yaşandı. Sokak köpeği kuruması için dükkan önünde bulunan havluluğa serilen havlulardan birisini alarak uzaklaşmaya çalıştı. O anda dükkanına girmek üzere olan iş yeri sahibi ağzında havluyla giden köpeği fark etti. Bir süre köpeğin peşinden giden iş yeri sahibi, kahvaltı için aldığı poğaçayı köpeğe verdi. Poğaçayı gören köpek havluyu bırakarak poğaçayı aldı. Olayı anlatan iş yeri sahibi Barış Türkmen, "Olayın yaşandığı gün marketten poğaça aldım. Tam salona girerken arkamı döndüğümde köpeğin havluyu götürdüğünü gördüm. Peşinden baya gittim. Kaçmayınca elimdeki poğaça ile takas etmek zorunda kaldım. Poğaçayı alınca havluyu bıraktı. Bu sokak köpeği zaman zaman buraya geliyor. Burada sokak hayvanları için yemliğimiz ve suluğumuz da var. Havluyu ne zaman aldı, orasını tam göremedim" şeklinde konuştu.

Sokak köpeğinin ağzında havluyla gidişi iş yerinin güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu

Yanındakinin kim olduğunu hatırlayınca anında bacağını indirdi
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al