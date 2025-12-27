Hırsız köpek, çaldığı havluyu poğaça ile değişti

Nevşehir'de bir kuaför dükkanının önünde asılı bulunan havluyu çalarak uzaklaşmaya çalışan köpek, önce güvenlik kameralarına daha sonrada iş yeri sahibine yakalandı. Köpek çaldığı havluyu, poğaçayı alınca geri verdi.

Olay, Güzelyurt Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde bulunan bir kuaför dükkanının önünde yaşandı. Sokak köpeği kuruması için dükkan önünde bulunan havluluğa serilen havlulardan birisini alarak uzaklaşmaya çalıştı. O anda dükkanına girmek üzere olan iş yeri sahibi ağzında havluyla giden köpeği fark etti. Bir süre köpeğin peşinden giden iş yeri sahibi, kahvaltı için aldığı poğaçayı köpeğe verdi. Poğaçayı gören köpek havluyu bırakarak poğaçayı aldı. Olayı anlatan iş yeri sahibi Barış Türkmen, "Olayın yaşandığı gün marketten poğaça aldım. Tam salona girerken arkamı döndüğümde köpeğin havluyu götürdüğünü gördüm. Peşinden baya gittim. Kaçmayınca elimdeki poğaça ile takas etmek zorunda kaldım. Poğaçayı alınca havluyu bıraktı. Bu sokak köpeği zaman zaman buraya geliyor. Burada sokak hayvanları için yemliğimiz ve suluğumuz da var. Havluyu ne zaman aldı, orasını tam göremedim" şeklinde konuştu.

Sokak köpeğinin ağzında havluyla gidişi iş yerinin güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedildi. - NEVŞEHİR