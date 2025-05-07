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Köpek Garip, Sahibinin Mezarı Başından Ayrılmıyor

Köpek Garip, Sahibinin Mezarı Başından Ayrılmıyor
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Nevşehir'de vefat eden Nuri Gümüş'ün köpeği Garip, sahibinin mezarı başından bir an olsun ayrılmıyor. Ailenin yakınları, Garip'in duygusal bağlılığını görünce hüzünleniyor.

Nevşehir'de 6 gün önce vefat eden Nuri Gümüş'ün köpeği 'Garip', sahibinin mezarı başından ayrılmıyor. Garip'in sahibine olan bağlılığı ise aile yakınlarını duygulandırıyor.

Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde yaşayan 75 yaşındaki Nuri Gümüş, yaklaşık 5 yıl önce sokakta bulduğu bir köpeği sahiplenerek Garip adını verdi. Yıllar süren bu dostluğu, Nuri Gümüş'ün vefatı ayırdı.

Gümüş'ün vefatı hem ailesini, hem de dostluk kurduğu köpeği Garip'i çok etkiledi. Garip, kendisini sahiplenen ve 5 yıl boyunca arkadaşlık eden sahibinin mezarı başından hiç ayrılmıyor.

Nuri Gümüş'ün kızı Nuran Çetinkaya, "Biz İstanbul'da kalıyoruz. Köyde babam ile yaşayan ve yalnızlığına ortak olan tek kişi bu Garip'ti. Babama Garip Hasan'ın oğlu derler. Bu nedenle babam da bu köpeğe garip ismini koydu. Köpek sürekli babamla gezerdi. Babamı defnettikten sonra Garip gece gündüz burada yatıyor. Garip babamın en yakın dostuydu" dedi.

Nuri Gümüş'ün oğlu Nihat Gümüş de, "Biz acımızdan dolayı köpeğin farkında değildik. Mezarı ziyarete geldiğimizde Garip'i burada yatarken gördek. Önce bir anlam veremedik. Çok şaşırdık. Gece geliyoruz burada, gündüz geliyoruz burada. Buraya geldiğimizde üzerimize atlıyor, sanki bize bir şeyler anlatıyor. Acımızdan sonra bu köpek bizi daha çok üzdü. Acımıza acı kattı. Bir yönden çok mutlu oluyoruz, bir yönden de daha çok hüzünleniyoruz. Ayracı bu dostluğu görünce de çok seviniyoruz. Biz bu köpeği daha önce hiç fark etmemişiz. Meğerse babamın dostuymuş" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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