Köpeğini Gezdiren Şoför, İntihar Girişimindeki Adamı Kurtardı

Tekirdağ Çorlu'da bir servis şoförü, köpeğini gezdirdiği sırada ağacın altında kendisini asmaya kalkan bir adamı kurtardı. Olay, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu şahsın psikolojik buhran geçirmiş olabileceği ihtimaliyle incelemeye alındı.

Tekirdağ Çorlu sakini bir servis şoförü, köpeğini gezdirmeye çıkarırken, ağacın altında kendisini asmaya kalkan bir şahsı ipten aldı.

Olay, sabahın erken saatlerinde Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Mesut Kahya Sokak ile Ferhat Kalfa Sokak arasında kalan boş arazide meydana geldi. Köpeğini gezdirmeye çıkaran servis şoförü Soner Carcı, yürüyüş yaptığı sırada, ağacın altında boynuna ip dolamış bir şahsı gördü.

Apar topar şahsın yanına giden Carcı, vatandaşlardan yardım isteyerek, şahsa müdahale etti. İpten alınan vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, 30 yaşındaki şahsın yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Ayrıca yabancı uyruklu şahsın psikolojik bunalım geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
