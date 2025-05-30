Kooperatifçilik Yılı'nda Cengizhan İnce'nin Başarısı

KIRŞEHİR (İHA) – 2025 yılının "Kooperatifçilik Yılı" ilan edilmesinin ardından Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışmasında mansiyon ödülüne layık görülen bedensel engelli öğrenci Cengizhan İnce, başarısıyla takdir topladı.

Yarışmaya büyük bir özveriyle evde eğitim modeliyle hazırlanan ve kooperatifçiliği konu alan resmiyle jüri üyelerinden tam not alan Cengizhan İnce'nin en büyük hayali ise Ticaret Bakanı ile görüşebilmek. Ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle yarışmaya katılan Cengizhan'ın görsel sanatlar öğretmeni Tuğrul Karagöz, öğrencisinin başarısının kendisi kadar eğitim aldığı okulu da onurlandırdığını söyledi.

Kırşehir'de, davranışları ve azmiyle örnek olan Cengizhan İnce'nin hayalleri doğrultusunda ilerlemesinin yolunu Ticaret İl Müdürlüğü açacak. Kırşehir Ticaret İl Müdürü İsmail Güner, resim yapmayı seven İnce'nin hayalini gerçekleştirmek için girişimde bulunduğunu söyleyerek, "2025 yılı Kooperatif Yılı nedeniyle düzenlenen yarışmada 100 kişi resim yaptı. Bütün öğrencilerimizin yolu açık olun. Mansiyon ödülü alan Cengizhan'ın hayallerini gerçekleştirmek için görüşmelere başladık" dedi.

Azmi ve başarısıyla herkese örnek olan Cengizhan, engelli bireylerin sosyal ve kültürel etkinliklerde daha fazla yer almasının da önemini yaptığı resimle gösterdi. - KIRŞEHİR