Konyalı Çiftçi: Geçen Sene Kilovatı 800 Lira Olan Elektrik, Bu Sene Kdv Hariç Bin 500 Liraya Geliyor

ALTINEKİN, KONYA (ANKA) -

TANER ÖZAY

Konya'nın Altınekin ilçesinde çiftçilik yapan vatandaşlar, yaşadıkları sorunları İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu'na anlattı. Bir çiftçi, "Bana bu ay gelen faturalar 100 bin lirayı geçti. Bize elektriğin dönüm başına maliyeti 400 lira oluyor. Geçen sene kilovatı 800 lira olan elektrik, bu sene KDV hariç bin 500 liraya geliyor" dedi.

İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, Altınekin ilçesinde çiftçilerin sorunlarını dinledi. Bir çiftçi, sulamada kullandıkları elektriğe yapılan zamlara dikkat çekerek, "Bana bu ay gelen faturalar 100 bin lirayı geçti. Bize elektriğin dönüm başına maliyeti 400 lira oluyor. Geçen sene kilovatı 800 lira olan elektrik, bu sene KDV hariç bin 500 liraya geliyor" dedi. Altınekinli çiftçi, şunları söyledi:

"Geçen gün, AK Parti Milletvekili Leyla Şahin Usta geldi. Bunları aynen, hepsini onlara da söyledim. 'Köprü yapıyorsunuz, geçiş garantisi veriyorsunuz. Hastane yapıyorsunuz, hasta garantisi veriyorsunuz. Havalimanı yapıyorsunuz, yolcu garantisi veriyorsunuz. Ben ekiyorum, bana da ekim garantisi verin' dedim. Bunları söyleyince bana, 'Muhalefet dili ile konuşuyorsun' dedi. Ben muhalefet dili ile konuşmuyorum, her şey belli. Geçen sene 3 bin liraya aldığım gübreyi bu sene 13 bin liraya aldım. 2 bin 800 liraya aldığım üre gübresini bu sene 12 bin 800 liraya aldım. Geçen sene aldığım tohumlarda da durum aynı. Geçtiğimiz yıl ayçiçeği tohumu 900 liraydı, bu sene 2 bin 100 liraya aldım. Keza tarım ilaçları da aynı şekilde; 500 liraydı, şimdi bin 500 lira, onlarda pahalılaştı. Geçen sene 600 bin liralık elektrik kullanmışım, bu gelecek 1 milyon 500 bin lira."