Konyaaltı'nda Sel Nedeniyle Yıkılan Köprüler Onarıldı

Konyaaltı Belediyesi, kısa süre önce il genelinde etkili olan fırtına ve yoğun yağışın beraberinde getirdiği sel nedeniyle zarar gören köprüleri onardı.

Antalya'da kısa süre önce etkili olan sağanak yağış ve ve fırtına, kent merkezinin yanı sıra Konyaaltı'nın kırsal bölgelerindeki dere yataklarını ve köprüleri de olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın neden olduğu sel, Hurma, Hacısekiler, Akdamlar, Kuruçay ve Karatepe Mahalleleri'ni birbirlerine bağlayan köprülerin bazılarını da kullanılamaz hale getirdi. Yoğun yağış ve fırtınanın azalmasıyla birlikte hemen harekete geçen Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zarar göre köprülerde onarım çalışması başlattı.

YIKILAN KÖPRÜLER YENİDEN YAPILDI

Ekipler, Hisarçandır ve Hurma Mahalleleri'ni Hacısekiler'e bağlayan Kum Mevkii'ndeki köprüde çalışmalarını tamamlarken, Aydınlık Mahallesi'nde yer alan ve Kuruçay, Çakırlar, Akdamlar ve Karatepe Mahalleri'ne geçiş sağlayan köprüyü de bölge halkının kullanımına açtı.

Fırtınanın etkili olduğu günlerde bir aracın dere yatağına düşmesiyle gündeme gelen Akdamlar ve Hacısekiler Mahalleleri arasında kalan bölgede yapılan iyileştirme çalışmalarının da tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldığı bildirildi.

Fırtınanın etkili olduğu ilk andan itibaren teyakkuza geçerek vatandaşların yanında olduklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Sel sularının etkili olduğu bölgelerde yaşanan sıkıntıları bir bir çözüyoruz. Her şartta hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.