Konyaaltı'nda 23 Nisan Hazırlıkları Tamam

KONYAALTI, ANTALYA (ANKA) - Konyaaltı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Semih Esen, düzenleyecekleri etkinlikler ile Antalyalılara keyifli bir bayram yaşatacaklarını belirtti.

Konyaaltı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Çocuklar için gün boyunca sürecek renkli etkinlikler hazırlanırken, sanatçı Cengiz Ateş'in sahnesiyle de tüm katılımcılara HayatPark'ta keyifli bir gün yaşatılması amaçlanıyor.

23 Nisan günü sabah saat 10.00'da başlayacak "Çocuk Şenliği" kapsamında birçok etkinlik yapılacak. HayatPark'ta düzenlenecek etkinler ilk olarak yapılacak kortej ile başlayacak. Kutlama, ilerleyen saatlerde maskot şovu, çocuk orkestrası, jonglör, balon şovu, Atatürk ve Çocuk Sergisi, ahşap oyun parkı ve şişme oyun park gibi etkinlikler ile devam edecek. Akşam saat 21.00'de ise Cengiz Ateş sahne alacak.

Düzenledikleri etkinliklerle Antalyalılara 23 Nisan Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşatmak istediklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 7'den 70'e herkesi HayatPark'ta yapacakları etkinliklere davet etti.