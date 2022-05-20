Konyaaltı'nda 19 Mayıs Coşkusu - Haberler

Konyaaltı Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinliklere yoğun katılım gösteren vatandaşlar, bayramı coşku içinde kutladı.

Konyaaltı'nda üç gün süren 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve Ufuk Beydemir konseri ile sona erdi. Saat 17: 00'de amatör grupların yeteneklerini sergiledikleri mini konserlerle başlayan etkinlik, ilerleyen saatlerde vatandaşların yoğun katılımı ile şenlik havasına büründü. 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşamak için alana akın eden binlerce vatandaş, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisini izledi. Halk Oyunları Topluluğu'ndan sonra sahneye çıkan ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir, sevilen şarkılarını seslendirdi

"BİZİM İNANCIMIZ SİZSİNİZ GENÇLER. BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ, BAŞARACAĞIZ"

Konser öncesi kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, "Bugün 19 Mayıs'ın 103'üncü yıl dönümü. 19 Mayıs Ulu Önderimizle yola çıkanların en anlamlı günüydü aslında. Onlar bir taraftan ölümü göze almışlardı. Ölmek vardı, dönmek yoktu bu yolda. Atatürk sadece 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmedi. Cumhuriyet'i de gençlere armağan etti. Bizim inancımız sizsiniz gençler. Birlikte mücadele edeceğiz, başaracağız" dedi.

Bostan, konuşması sonrasında sanatçı Ufuk Beydemir'e çiçek ve plaket takdim etti.