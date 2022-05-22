Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Son Deplasmandan Galip Döndü - Haberler

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Ego Spor'u 19-34'lük skorla yenerek Süper Lig'in son deplasman maçını galibiyetle tamamladı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde son deplasman maçına çıkan Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Ego Spor'u deplasmanda 19-34 yenerek bu sezonki dış saha maçlarını tamamladı. Maçın ilk düdüğü ile rakip takıma baskı kuran Mavi Kelebekler, skorda da üstünlük sağladı. Karşılaşma boyunca göz dolduran bir mücadele sergileyen Mavi Kelebekler, maçın ilk yarısını 10-19'luk skorla tamamlayarak soyunma odasına gitti. Maçın ikinci yarısında oyun üstünlüğünü devam ettiren Konyaaltı Belediyespor, karşılaşmayı 19-34'lük skorla kazandı.

SEZON BAŞARILI GEÇTİ

2021-2022 sezonunda Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin kendileri için başarılı geçtiğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Üsküdar Belediyespor ile kendi sahalarında oynayacakları son maçı da kazanmak istediklerini ifade etti. Sporcularını tebrik eden Esen, aynı başarıyı Avrupa kupalarında da yakalamayı hedeflediklerini söyledi.