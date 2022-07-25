Konyaaltı Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 24'üncüsünü Düzenledi

Konyaaltı Belediyesi bu yıl Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 24'üncüsünü düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl 24'üncüsünü düzenlediği Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi Yusuf Can Zeybek başpehlivan olurken, ikinci Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Furkan Durmuş Altın, üçüncülüğü ise yine ASAT Spor Kulübü güreşçileri olan Mustafa Taş ile İsmail Balaban paylaştı.

Konyaaltı Belediyesi bu yıl Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 24'üncüsünü düzenledi. Feslikan er meydanı kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Finalde Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Furkan Durmuş Altın ile ASAT Spor Kulübü güreşçisi Yusuf Can Zeybek karşılaştı. Mücadele başa baş gitse de Yusuf Can Zeybek ipi göğüsledi ve 24. Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Yarı finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenen Furkan Durmuş Altın ikinci olurken Mustafa Taş ve İsmail Balaban'da üçüncü oldu.

Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri heyecanlı ve çekişmeli güreşlere şahit olurken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, tüm sporcuları mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde güreş ağalığı ihalesini Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen 400 bin liradan açtı. 2016 yılından beri Feslikan'da güreş ağalığını kimseye kaptırmayan iş adamı Mustafa Koç'a bu kez rakip çıkmadı. Koç, güreş ağalığını 523 bin liralık teklifle kazandı. Koç'a ağalık kemerini Başkan Semih Esen taktı.

ANKA / Yerel