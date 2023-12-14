Konyaaltı Belediyesi ve Kadın İnsan Hakları Derneği iş birliğiyle kadın hakları eğitimi başladı

Konyaaltı Belediyesi ile Kadın İnsan Hakları Derneği iş birliğinde "Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı" KOSHİM'de başladı. 16 hafta sürecek olan eğitimde, kadınlara hakları anlatılıyor.

Konyaaltı Belediyesi ile Kadın İnsan Hakları Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen "Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı" Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi'nde (KOSHİM) başladı. 16 hafta sürecek olan eğitim aynı zamanda Konyaaltı Belediyesi ana hizmet binası Ahmet Tunç Salonu'nda da veriliyor. Eğitime katılmak isteyen kadınların KOSHİM'e başvuru yapabilecekleri, eğitim sonunda ise katılımcılara sertifika verileceği belirtildi.

KADIN DEĞİŞSE DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR

Konyaaltı Belediyesi sosyal hizmet uzmanı Yasemin Kotan, 23 yıldır kadının insan hakları eğitimini verdiğini belirterek, "Kadının İnsan Hakları Eğitimi 16 hafta sürecek. Her hafta kadınlarla ilgili farklı konuları tartışıyoruz. 16 haftanın sonunda kadınlar hem güçlenerek hem de dayanışarak programı tamamlayacak. Eğitim alan kadınlarımız 16 haftanın sonunda bir sertifika alacak. Kadın güçlenirse dünyayı değiştirebilir. Kadının değiştiremeyeceği yapamayacağı hiçbir şey yok" dedi.

HEM EĞLENİYORLAR HEM ÖĞRENİYORLAR

Eğitimlerin Konyaaltı Belediyesi Ahmet Tunç Salonu'nda ve KOSHİM'de gerçekleştirildiğini açıklayan Kotan, "Perşembe günleri Konyaaltı Belediyesi'nde 18.30 ile 21.30 arasında, salı günleri 13.30 ile 16.30 arasında KOSHİM'de, perşembe günü 09.00- 12.30 ile 13.30 ile 16.30 arasında eğitimlerimiz oluyor. Eğitimde konuşulan konular kadınlar arasında kalıyor, dışarıya çıkmıyor. Onun dışındaki bilgiyi paylaşabilirler. Kadınların eğitim sonunda kaynak kişi olarak yer almaları önemli. Biz bu çalışmayı yürütürken 16 hafta boyunca birbirimizden de öğreniyoruz. Oyun oynayarak da birbirimize farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz. Çeşitli rollere giriyoruz. Resim ve drama yapıyoruz. Çok keyif aldıklarını söylüyor kadınlarımız" dedi.

KADINLAR HAKLARINI ÖĞRENİYOR

Eğitime katılan Meral Kurşungeçmez, "Kadının İnsan Hakları Eğitimi programı başladığından beri buradayım. Eğitimin çok faydasını gördüm. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e bize böyle güzel bir eğitim sağladığı için teşekkür ederim" dedi. Eğitime katılan Neslihan Atar da, "Ben öğretmenim. Toplumda kadın ve anne olarak bir model olmak ve kadın olarak hangi haklara sahip olduğumuzu bilmek zorundayız. Ben değerli zamanı mı bu bilgilerle bütünleştirdiğim için mutluyum. Önemli olan bilgiyi paylaşabilmektir. Hepimiz çok güzel bir amaç için bir aradayız. Konyaaltı Belediyesi'ne bizlere bu güzel eğitim olanağı tanıdıkları için teşekkür ediyorum" dedi.