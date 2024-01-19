Konyaaltı Belediyesi'nin Atıl Kitap Kampanyası Gençlere Destek Oluyor

Konyaaltı Belediyesi'nin başlattığı "Atıl Kitap Kampanyası" hızla büyüyor. Kampanya kapsamında evlerden toplanan test kitapları, Konyaaltı Belediyesi'nin Gürsu Mahallesi'nde bulunan KONSEM Etüt Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan gençlere dağıtıldı.

Konyaaltı Belediyesi iklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün başlattığı "Atıl Kitap Kampanyası" hızla büyüyor. Kampanya kapsamında kullanılmayan başta test kitapları olmak üzere tüm kitaplar belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerinden toplanıp, KOSHİM Kütüphanesi'ne getirilerek ayrıştırılıyor. Ayrıştırma işleminden sonra kullanılamayacak durumda olan kitaplar geri dönüşüm için gönderilirken, güncelliğini yitirmemiş kullanılabilir kitaplar ise ücretsiz olarak lise ve üniversite hazırlık dönemindeki öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

Toplanan atıl kitaplar, son olarak, Konyaaltı Belediyesi'nin Gürsu Mahallesi'nde bulunan KONSEM Etüt Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz olarak dağıtıldı.

ÖĞRENCİLERİN BÜTÇESİNE KATKI

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sıfır atık projesi kapsamında yaptıkları kitap toplama kampanyasının, öğrencilerin bütçelerine bir nebze katkısı olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Esen, "Test kitaplarımız KONSEM Etüt Merkezimizde eğitim gören öğrencilerimize dağıtıldı. Bu kitaplar umarım öğrencilerimizin akademik başarılarına katkı sağlar ve istedikleri üniversiteleri kazanmalarında etkili olur. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.

HEPSİ ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI

Gürsu ETÜT Merkezi Bina Sorumlusu Hande Geyikçi de Atıl Kitap Kampanyası kapsamında toplanan kitapları, merkezde eğitim gören öğrencilere dağıttıklarını söyledi. Geyikçi, "Burası ücretsiz bir etüt merkezi. Tüm derslerden öğretmenlerimiz var. Öğrencilerimize bireysel etütlerimiz oluyor. Rehberlik dersiyle onlara psikolojik destek sağlıyoruz. Bu yıl öğrenci koçluğu da başlattık. Eğitim seviyeleri, sınavlardaki başarı durumlarına göre öğrencilerimize özel ders programları hazırlıyoruz. Atıl kitap kampanyası kapsamında gönderilen kitapların da hepsi güncel. Bu kitaplar öğrencilerimize eminim çok faydalı olacaktır" dedi.

Geyikçi, geçen sene hazırladıkları öğrencilerin hepsinin üniversiteye yerleştiğini de hatırlatarak, "Bu bizler için büyük gurur. Tüm öğrencilerimiz yerleşti. Kurumumuzun başarısı da böylece kanıtlanmış oldu" diye konuştu.

KİTAPLAR MUTLU ETTİ

KONSEM Etüt Merkezi'nde eğitim gören Şan Turgut Şahinoğlu, "İki yıldır KONSEM Etüt Merkezi'ne geliyorum. Böyle bir kurumu bizlere açtıkları için çok memnunum. Öğretmenlerimiz çok ilgili. Bizlere ücretsiz olarak da çalışma kitapları dağıttılar. Mutluyuz" dedi.

Merkezde eğitim gören Rabia Kılıç ise "KONSEM'deki tüm öğretmenlerimiz hem psikolojik anlamda hem de bilgi anlamında bize çok fayda sağlıyorlar. Bugün de bize çalışma kitapları dağıtıldı. Piyasada olan yüksek ücretle satılan kitaplar bunlar. Bu kitapları bizlerle buluşturan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Atıl Kitap Kampanyası'ndan yararlanmak isteyen öğrencilerin, Gürsu Mahallesi'nde yer alan KOSHİM binasına gelerek kitapları ücretsiz şekilde alabileceği de bildirildi.