Konya Derebucak'ta mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması yapıldı

Konya'nın Derebucak ilçesinde mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine yönelik koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında saha çalışması gerçekleştirildi.

Derebucak'ın Gembos Ovası'nda aileleriyle birlikte mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından ziyaret edilerek sağlık taramasından geçirildi. Derebucak İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili Uzm. Dr. Hasan Alper Karakoç ile Toplum Sağlığı Merkezi hekim ve hemşirelerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, tarım işçilerinin sağlık durumları yerinde değerlendirildi. Saha çalışması kapsamında muayene ve sağlık danışmanlığı hizmetleri sunulurken, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam şartlarında karşılaşabilecekleri sağlık riskleri konusunda da bilgilendirmeler yapıldı. Çalışmada kadın ve çocukların sağlık ihtiyaçlarına da ayrıca değerlendirildi.

Saha çalışmasıyla mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin sağlık ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi, muhtemel sağlık sorunlarının erken fark edilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin daha etkin şekilde sunulması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı