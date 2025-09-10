Konya'da Trafikte Yapay Çiçek Buketi Taşıyan Çekici Şaşırttı
Konya'nın Karatay ilçesinde bir çekici, otomobil yerine yapay çiçek buketi taşıyarak vatandaşların dikkatini çekti. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
Konya'da bir çekici bu kez otomobil değil, yapay çiçek buketi taşıdı.
Konya'nın merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Fetih Caddesinde vatandaşlar trafikte ilerleyenler bir oto çekicisinin yapay buket çiçek, taşıdığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, çekicinin araç taşıdığı bölüme ışıklarla donatılmış yapay çiçek buketinin iple bağlandığı görüldü. Bir süre trafikte seyreden çekici gözlerden kayboldu. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel