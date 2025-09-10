Konya'da Trafikte Yapay Çiçek Buketi Taşıyan Çekici Şaşırttı

Konya'da bir çekici bu kez otomobil değil, yapay çiçek buketi taşıdı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Fetih Caddesinde vatandaşlar trafikte ilerleyenler bir oto çekicisinin yapay buket çiçek, taşıdığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, çekicinin araç taşıdığı bölüme ışıklarla donatılmış yapay çiçek buketinin iple bağlandığı görüldü. Bir süre trafikte seyreden çekici gözlerden kayboldu. - KONYA