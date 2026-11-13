Konya'da STK Platformu, Gazze için Barış Kurulu'na somut adım çağrısı yaptı

Konya'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklaması Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Tarihi Bedesten Çarşısı'nda bulunan Kapu Camii'nde cuma namazını müteakip gerçekleştirildi. Programda konuşan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, "Tarihin en büyük zalimleri siyonistler ile tarihin en izzetli direnişçileri Gazzelilerin mücadelesi devam ediyor. Ama maalesef tüm insanlık seyrediyor. Barış Kurulunun somut adımlar atması zorunluluktur. Barış Kurulundan beklenen; endişeleri dile getiren yeni bir açıklama değil, bizzat ilan ettiği yükümlülüklerin hayata geçirilmesidir. Bir kez daha söylüyoruz; sivillere yönelik insani yardımları müzakerelere rehin eden veya devam eden abluka ve engellemelerin sonuçlarından mağdurları sorumlu tutan hiçbir savaşı sona erdirme planının inandırıcılığı olamaz. Gazze'de çadırda yaşamak, artık bir barınma meselesi değil, her gün yeniden verilen bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür. İnsanlık, gözlerinin önünde yaşanan bu büyük trajediye daha ne kadar sessiz kalabilir? Çocukların soğuktan titrediği, annelerin evlatlarını koruyabilmek için çaresizce çırpındığı, yaşlıların ve hastaların en temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı bir dünyada sessiz kalmak, yalnızca bir duyarsızlık değil, ağır bir vicdani sorumluluktur. Gazze'de yaşananlar artık bir coğrafyanın, bir halkın veya bir inancın meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu, insan olmanın, insan kalmanın ve insanlık onurunu korumanın meselesidir. Bugün Gazze'de yaşananlara karşı nerede durduğumuz, hangi sorumluluğu üstlendiğimiz ve mazlumların yaralarını sarmak için ne yaptığımız, insanlığımızın en önemli ölçülerinden biri olacaktır" dedi.

Konuşmadan sonra Filistinli Müslümanlar için dua edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı