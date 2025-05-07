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Konya'da şehit annesi oğlunun adının verildiği okulda öğrencilerle buluştu

Konya'da şehit annesi oğlunun adının verildiği okulda öğrencilerle buluştu
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Konya'nın Akşehir ilçesinde, Şehit Coşkun Karabulut'un annesi Döndü Karabulut şehit oğlunun adının verildiği Şehit Coşkun Karabulut İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Şehit Coşkun Karabulut'un annesi Döndü Karabulut şehit oğlunun adının verildiği Şehit Coşkun Karabulut İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Şehit annesi Döndü Karabulut; okulda öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Döndü Karabulut, öğrencilerin güzel bir ortamda eğitim öğretim görmesinden dolayı gösterdikleri fedakarlık için okul idareci, öğretmenleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ziyarette şehit annesi Döndü Karabulut'a, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Öncel eşlik etti.

Piyade Uzman Çavuş Coşkun Karabulut 21 Şubat 2016 günü Diyarbakır ili Sur İlçe Merkezinde icra edilen Bayrak 12 Müşterek Özel Birlik operasyonunda, Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli iken bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışmada ağır şekilde yaralanarak şehit olmuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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