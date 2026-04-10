Konya'da Polis Haftası etkinlikleri

Güncelleme:
Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası Konya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Konya'da etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde Konya Polis Şehitliği'nde şehit mezarlarına karanfil bırakılırken, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. 6-10 Nisan arasını Polis Haftası olarak ilan ettiklerini ifade eden Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, "Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun 181. yıl dönümünü şanla, şerefle idrak ediyoruz. Biz aslında 6-10 Nisan arasını Polis Haftası olarak ilan ettik. Bugün de 10 Nisan son günü. Şehitliğimizi ziyaret ettik. Mevlit programı ile birlikte inşallah kutlama etkinliklerimizi tamamlamış olacağız" dedi.

"Polis şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetleri eşleri, anneleri, aileleri biz her daim onların yanındayız"

Konya'da asayişin ve huzurun kalıcı kılınması için gece gündüz 24 saat demeden 7 bin 500 personelle cansiperane bir mücadele verdiklerini söyleyen Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, "Bu mücadeleyi aslında Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde huzurun yüzyılı vizyonuyla özdeşleştirmeye, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Huzuru kalıcı kılmaya yönelik gayret gösteriyoruz. Bunu da tahkim ediyoruz. Tabii ki burada bugün kuruluş yıldönümümüz etkinliği çerçevesinde özellikle polis şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetleri eşleri, anneleri, aileleri biz her daim onların yanındayız. Sadece bugüne has değil, defaten ziyaret ediyoruz. İhtiyaçlarını, eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. O emanete aslında emanet gibi sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bugün de onu tekrar teyit ettik" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
