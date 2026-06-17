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Görevden alınıp disipline sevk edilen Özgür Çelik'ten ilk açıklama

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CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevden alıp ihraç istemiyle disipline sevk ettiği isimlerden Özgür Çelik'ten ilk açıklama geldi. Çelik, "Haksızlığa boyun eğmemizi kimse beklemesin. İstanbul’un iradesini sonuna kadar savunacağız. Örgütümüzü ve partimizi savunacağız. Halkımız için, ülkemiz için, Cumhuriyet için, görevimizin başındayız." dedi.

  • CHP MYK, çok sayıda il başkanı ve yönetimini görevden aldı.
  • Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
  • Özgür Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul’a döndüğünü ve görevinin başında olduğunu duyurdu.

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'dan yeni görevden alma kararları çıktı. MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada CHP Sözcüsü Müslim Sarı, çok sayıda il başkanı ve yönetiminin görevden alındığını açıkladı.

ÖZGÜR ÇELİK İSTANBUL'A DÖNÜYOR

O isimlerden birisi de eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu. Görevden alınan Çelik, tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Çelik'ten ilk açıklama geldi. Çelik, partideki görevlerinin başında olduklarını belirterek geri adım atmayacaklarının mesajını verdi. Çelik, İstanbul’un iradesini sonuna kadar savunacaklarını vurguladı.

"CUMHURİYET İÇİN GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

 Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çelik şunları söyledi: "Ankara’dan İstanbul’a dönüş yolundayım, İl Başkanlığımıza geçiyorum. Haksızlığa boyun eğmemizi kimse beklemesin.

İstanbul’un iradesini sonuna kadar savunacağız. Örgütümüzü ve partimizi savunacağız. Halkımız için, ülkemiz için, Cumhuriyet için, görevimizin başındayız."

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımutluw can:

Bay kemal seçime yaklaşırken Tayyibi yine makam koltuğuna oturttu.

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