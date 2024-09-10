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Konya'da Muhtar Öğrencilerin Kırtasiye Masraflarını Karşıladı

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Konya'nın Bozkır ilçesindeki Söğüt Mahallesi muhtarı, mahallesinde okula başlayan öğrencilerin kırtasiye masraflarını karşıladı. İstanbul Söğüt Köy Derneği tarafından yapılan açıklamada, muhtarın öğrencilere kırtasiye yardımı yaptığı belirtildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde mahalle muhtarı, mahallesinde okula başlayan öğrencilerin kırtasiye masraflarını karşıladı.

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Söğüt Mahallesinde faaliyet gösteren İstanbul Söğüt Köy Derneği, geleneksel hale getirdiği kırtasiye yardımının bu seneki sponsorunun mahalle muhtarı olduğunu duyurdu. Köy derneğinden yapılan açıklamada, "İstanbul Söğüt Köy Derneğimiz geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine ilkokul talebelerimize kırtasiye yardımı ve dağıtımı yapmaya devam etmektedir. Mahallemiz muhtarı Mehmet Öcal ile dernek başkanımız istişare içerisinde hareket ederek bu yıl da kırtasiye dağıtımı yapılmıştır. Bu sene öğrencilerimizi tüm kırtasiye malzemelerini muhtarımız karşılamıştır. Muhtarımızın kesesine bereket, bu yolda emeği geçen ve bu iyiliğe vesile olan herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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