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Konya'da Lastiği Patlayan Otomobil Direğe Çarptı, Sürücü Yaralandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde lastiği patlayan bir otomobil, direğe çarparak kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya'da lastiği patlayan otomobil direğe çarptı, sürücüsü yaralandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak direğe çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Antalya Caddesi Bademli Mahallesi yol ayrımı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 42 CYM 14 plakalı otomobil, şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde iken kontrolden çıkarak önce refüjün bordürlerine ve ağaca, ardından demir trafik direğine çarpıp şerit üzerinde ters dönerek durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan ekiplerce yaralı olarak çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün seyir halinde iken lastiğinin patlaması nedeniyle kazanın yaşandığı yönünde bilgi verdiği öğrenildi. Kaza nedeniyle Beyşehir-Antalya Kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES - Yerel
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