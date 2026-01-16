Haberler

Konya'da Kumar Operasyonu... 19 Kişiye 220 Bin 476 TL Para Cezası Kesildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Konya'nın Karatay ilçesinde gerçekleştirilen polis operasyonunda, kumar oynarken yakalanan 19 kişiye toplam 220 bin 476 TL ceza kesildi. Operasyonda 235 bin 100 TL, 1.450 dolar ve 300 euroya el konuldu, organizatör A.Ö. gözaltına alındı.

Haber: Taner ÖZAY

(KONYA) - Konya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 19 kişi kumar oynarken yakalandı; 235 bin 100 TL, bin 450 dolar ve 300 euroya el konuldu. Kumar oynayanlara toplam 220 bin 476 TL para cezası kesilirken, iş yeri organizatörü olduğu belirlenen A.Ö. gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karatay ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen denetimde, iş yerinde 19 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Kumar faaliyetinde kullanıldığı değerlendirilen 235 bin 100 TL, bin 450 dolar ve 300 euroya el konulurken, iskambil desteleri ile adisyon kağıtları da delil olarak muhafaza altına alındı.

Kumar oynadığı belirlenen 19 şahıs hakkında işlem yapıldı. Şahıslara toplamda 220 bin 476 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. İş yerinde yapılan aramada ayrıca, Ş.C. isimli kişiye ait olduğu değerlendirilen 29 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili adli süreç başlatıldı.

Öte yandan, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı belirlenen ve organizatör olduğu ileri sürülen A.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
