Konya'da Kar Yağışı Ulaşımı Aksatıyor
Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara sebep oldu. Trafik ekipleri, Karapınar'da araçların geçişine izin vermedi ve otogarda bekleyen yolculara çorba ve çay ikram edildi.
Konya'da kar, tipi ve buzlanma ulaşımı aksatıyor
KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde yoğun kar yağışının ardından tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Karapınar'da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Konya Adana Kara yolu güzergahındaki Karapınar'da trafik ekipleri tarafından araçların geçişine izin verilmedi. Otobüsler ise otogarda bekletildi. Otogarda bekleyen yolcular ve yolda kalan vatandaşlara çorba ve çay ikram edildi. Ayrıca yaşlı, çocuklu ve ihtiyaçlı yolcular mağdur olmaması için yoğun çaba gösterildi.
(FMK-ARD-FM-