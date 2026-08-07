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Konya'da asırlık gelenek: Cami avlusunda karpuz ikramı

Konya'da asırlık gelenek: Cami avlusunda karpuz ikramı
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Kapıcı Mustafa Dede Vakfı'nın hayır şartı gereği, Konya'daki Aziziye Camii'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara karpuz ikram edildi. Vakıflar Bölge Müdürü, bu geleneğin yüzyıllardır sürdüğünü belirtti.

Konya'da Kapıcı Mustafa Dede Vakfı'nın hayır şartı gereğince vatandaşlara karpuz ikramı yapıldı.

Kapıcı Mustafa Dede Vakfı hayır şartı gereğince Tarihi Bedesten Çarşısı'nda bulunan Aziziye Camii'nde cuma namazının ardından Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından karpuz ikramı yapıldı.

Programda konuşan Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün binbir hayır şartından biri olan Kapıcı Mustafa Dede Vakfımızın hayır şartı gereği vatandaşlara soğuk karpuz ikramı yaptık. Bu yüzyıllardır devam eden vakfın hayır şartını bugün Konya'mızda gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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