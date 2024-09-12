Konya'da Gazze'ye yardım için buğday toplandı
Konya'nın Bozkır ilçesinde Sarıoğlan Boyalı Camii İmamı Yunus Bilici öncülüğünde buğday üreticilerinden Gazze'deki zulüm altındaki Müslümanlar için buğday toplandı. Yardımlar Şemsi Mevlana Derneği aracılığıyla Boyalılar adına yemek verilecek.
Konya'nın Bozkır ilçesinde Gazze'ye yardım için buğday toplandı.
Düzenlenen yardım kampanyasında Sarıoğlan Boyalı Camii İmamı Yunus Bilici öncülüğünde buğday üreticilerinden Gazze'deki zulüm altındaki Müslümanlar için buğday toplandı. Eski ismiyle Boyalı köyünde toplanan yardımlarla Gazze'de faaliyet gösteren Şemsi Mevlana Derneği aracılığıyla Boyalılar adına yemek verilecek.
Boyalı Camii imamı Yunus Bilici, "Köylülerimiz dayanışma örneği göstererek Gazze'deki zulüm altındaki kardeşlerine katkıda bulundu. Organizasyonumuza yardım eden kardeşlerimizden Allah razı olsun" dedi. - KONYA