Ereğli'de Filistin'e destek yürüyüşü

Konya'nın Ereğli ilçesinde Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek ve adalet çağrısında bulunmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) öncülüğünde organize edilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Anıt Caddesi'nden başlayan yürüyüşte, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişi sloganlar eşliğinde ilerledi. Katılımcılar, birlik ve dayanışma mesajları verdi. Yürüyüş sırasında kalabalık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Yoğun katılımın olduğu yürüyüş, Uğurlu Camii önünde sona erdi. Program boyunca Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilirken, mazlumlar için dualar edildi. - KONYA

