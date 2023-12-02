Konya'da düzenlenen 9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Konya'da düzenlenen ve dün açılışı yapılan 'Gençlik ve Din Algısı' temalı 9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu devam ediyor. Sempozyumda gençlik, din algısı ve aile gibi konular ele alınıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Konya'da düzenlenen ve dün açılışı yapılan "Gençlik ve Din Algısı" temalı 9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu devam ediyor.

52 ülkeden 205 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'nda dün "Modernite Sürecinde Gençlik ve Aile", "Gençlik Ekseninde Asr-ı Saadet ve Dijital Çağ" ve "Aile ve Çevrenin Gençlerin Din Algısındaki Rolü" konu başlıkları ele alındı. Bugün ise sempozyumun sabah oturumunda "Yeni Dini Hareketler Özelinde Dijital Medya'nın Gençlerin Din Algısı Üzerindeki Etkisi" ve "Bangladeş'te Gençlik ve Din Algısı: Değişen Dini Dinamikler ve Gençlerin İnancı Üzerindeki Etkileri" gibi konu başlıkları münazara edildi.

Sempozyuma katılan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Din Sosyolojisi yüksek lisans öğrencisi Nazife Yılmaz, birçok konuda istifade ettiklerini belirterek, "Sempozyum harika geçiyor. Çok güncel bir konu 'Gençlik ve Din Algısı'. Dinamik bir grup ile dinamik bir çalışma yapmak hem de katılımcı arkadaşlarım da hepsi birbirinden dolu insan" dedi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Tefsir Kürsüsünde ders veren Doç. Dr. Hasan Yücel ise burada yaptığı konuşmada, gençlerle çok önemli bir mevzuyu konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi. Gençlere yer veren bir sempozyum olduğuna dikkati çeken Yücel, "Sempozyumda beş tane sunum yapılan oturumumuz mevcut. Dün iki tanesini gerçekleştirdik. Bugün 3, 4 ve 5. oturumu yapacağız. Ardından değerlendirme oturumu olacak. Bu beş oturumda gençler değerlerimizi, inanç ilkelerimizi ve dini grupları konuşacak" diye konuştu.

Sempozyumun öğleden sonraki oturumlarında "Endonezya'da İslam", ve "Hintli Müslüman Gençlerin Toplumsal Dışlanmaları" konu başlıkları ele alınacak. - KONYA